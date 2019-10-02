ABD'de korkuç olay! Şeytan çıkaracağım diye 6 yaşındaki oğlunu yakarak öldürdü! (Video) 02.10.2019 17:07

ABD yaşanan bir olay dehşete düşürdü. Arizona eyaletinde şeytan çıkartma ayini düzenleyen bir baba, 6 yaşındaki oğlunu yakarak öldürdü. Cani baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde şeytan çıkartma ayini düzenleyen Hristiyan baba, oğlunu banyoda kaynar su ile yakarak öldürdü.

Pablo Martrinez isimli baba, polise verdiği ifadesinde ondan bir şeytan çıkartmak için oğlunun boğazına sıcak su döktüğünü söyledi. Cani baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne Romelio Martrinez, cinayet anını şöyle anlattı:

"Son zamanlarda oğlumun içinde şeytan olduğunu söylemeye başlamıştı. Ona kötü davranıyordu. Çocuğuma banyo yaptıracağını söyledi. Oğlumun çığlıklarını duyduğumda koşarak kapıyı açtım. Musluğun altında oğlumun boğazına kaynar su döküyordu. Bırakması için yalvardım ama yapmak zorunda olduğunu söyledi. Oğlumu yakarak öldürdü."

Otopsi raporuna göre 6 yaşındaki talihsiz çocuğun başı, dirsekleri ve kollarında birinci derece yanık olduğu açıklandı.

Öte yandan 6 yaşındaki çocuğun eğitimine devam ettiği okul tarafından da şu açıklama yapıldı:

"1. sınıf öğrencilerimizden Martrinez'in ölüm haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Başımıza gelen bu olaydan sonra tüm öğrencilerimizin aile hayatları danışmanlarımız tarafından titizlikle araştırılacaktır."