ABD'de Irak gazisi aracını Müslüman sandığı yayaların üzerine sürdü

ABD'nin California eyaletinde Irak gazisi bir sürücünün İncil okumasına giderken kaldırımda Müslüman olduğunu düşündüğü yayaların üzerine aracını sürdü. Olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, 13 yaşındaki bir kızın durumunun kritik olduğu bildirildi.
ABD'de Irak gazisi aracını Müslüman sandığı yayaların üzerine sürdü27.04.2019 11:07
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