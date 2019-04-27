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ABD'de Irak gazisi aracını Müslüman sandığı yayaların üzerine sürdü

27.04.2019 11:07

ABD'nin California eyaletinde Irak gazisi bir sürücünün İncil okumasına giderken kaldırımda Müslüman olduğunu düşündüğü yayaların üzerine aracını sürdü. Olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, 13 yaşındaki bir kızın durumunun kritik olduğu bildirildi.


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