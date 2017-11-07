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ABD'de dondurma satan FETÖ'cü örgütün Kaliforniya imamı çıktı

07 Kasım 2017, Salı
Türkiye'den kaçarak ABD'ye sığınan ve orada dondurma satarak hayatını devam ettiren FETÖ'cü örgütün Kaliforniya imamı çıktı
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