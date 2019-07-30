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ABD’de dikkat çeken YPG/PKK analizi! İşte gerçekleri açığa çıkaran rapor

30.07.2019 22:39

ABD merkezli Carnegie Enstitüsü, Suriye’de terör örgütü YPG\PKK'nın işgalindeki bölgelere ilişkin bir çarpıcı analiz yayımladı. Çalışmada yer alan bilgilere göre terör örgütü YPG'yi PKK'lı teröristler yönetiyor. İşte haberin ayrıntıları…


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