Amerika'da büyükbaş hayvanlara yapılan akıl almaz işkence görüntüleri gizli kamerayla kaydedildi. ABD'deki bir hayvanları koruma derneği, Ohio eyaletindeki çiftlikte büyükbaş hayvanlara yapılan işkencelerin gizli kamerayla elde edilmiş tüyler ürperten görüntülerini yayınladı.
ABD'de büyükbaş hayvanlara akıl almaz işkence!29 Ağustos 2018, Çarşamba
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