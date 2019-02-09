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ABD'de büyük kriz! Ortalık çok fena karışacak...

09.02.2019 16:49

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cemal Kaşıkçı cinayetinden doğrudan Suudi Veliaht Prensin sorumlu olup olmadığının "Magnitsky Yasası" kapsamında 120 gün içinde ortaya konmasını isteyen Senato talebine yanıt vermeyeceği bildirildi.


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