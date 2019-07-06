ABD'de AVM'de patlama! Olay yeri savaş alanına döndü 06.07.2019 20:49

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan The Fountains isimli alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Patlamada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yeri savaş alanına dönerken; dışarıda bulunan onlarca araçta ve binada büyük hasar meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yer alan Plantation bölgesinde bulunan The Fountains isimli alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yeri savaş alanına dönerken; dışarıda bulunan onlarca araçta ve binada büyük hasar meydana geldi.

İtfaiye yetkilileri olayın bir gaz patlaması olduğunu; yaralıların ise ambulanslar ile hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.