Yol Durumu

ABD uluslararası bir zorba

30 Ocak 2018, Salı
ABD'li medya uzmanı ve aktivist Jerry Day A Haber'e çok özel açıklamalarda bulundu. ABD'nin bir zorba olduğunu söyleyen Day, CIA'nın dünyanın her yerinde operasyonlar yürüttüğünü açıkladı.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
T&#252;rk Türk

zorba değil LANETLER TOPLULUĞU BİR DEVLET.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 30.01.2018 19:37
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları