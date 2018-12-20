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ABD TIR'ları Suriye'den çıkmaya başladı

20 Aralık 2018, Perşembe

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından YPG/PKK'ya Irak üzerinden silah ve mühimmat taşıyan tırlar, gece saatlerince Suriye'den çıkmaya başladı.


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