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ABD 'Suriye'den çekiliyorum' demişti! Skandal görüntüler geldi

05 Şubat 2019, Salı

ABD, Suriye'den çekilmesini duyurmasının ardından, YPG/PKK işgalindeki bölgeye toplam 400 TIR'la askeri ve lojistik malzeme soktu.


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