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ABD Suriye'den çekilecek mi?

19 Aralık 2018, Çarşamba

Reuters'a konuşan ABD'li üst düzey bir yetkili, Suriye'den tüm askerlerini çekmeyi değerlendirdiklerini açıkladı. Durumu A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün değerlendiriyor.


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