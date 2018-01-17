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ABD 'de neyi amaçlıyor?

16 Ocak 2018, Salı
ABD'nin 'de, terör örgütü ile 30 bin kişilik  "sınır güvenlik gücü" kuracağını açıklamasının ardından, , "ABD terör ordusunu kurduğunu ikrar etmiştir. " dedi. Afrin operasyonuna ilişkin de sinyaller verdi. Peki ABD 'deki operasyonlarını nasıl yürütüyor? Ülkede kaç karargahı bulunuyor? Hedefinde ne var? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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T.C. T.C.

afrin bizim olmalı.

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evet3
hayır0
cevapla 16.01.2018 18:23
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