ABD'nin Suriye'de, terör örgütü YPG ile 30 bin kişilik "sınır güvenlik gücü" kuracağını açıklamasının ardından, CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, "ABD terör ordusunu kurduğunu ikrar etmiştir. " dedi. Afrin operasyonuna ilişkin de sinyaller verdi. Peki ABD Suriye'deki operasyonlarını nasıl yürütüyor? Ülkede kaç karargahı bulunuyor? Hedefinde ne var? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...
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afrin bizim olmalı.
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