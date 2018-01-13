ABD şimdi de o kumpası mı hazırlıyor?

ABD'de Rıza Sarraf davası adı altında Türkiye'ye kurulan kumpasın aslında dava büyük bir planın parçası olduğu ortaya çıktı. ABD'deki Türkiye karşıtı klik FETÖ ile işbirliği içinde MİT TIR'ları olayı ve Reyhanlı patlaması ile ilgili yeni bir kirli plan içerisinde. Kapalı kapılar ardında FETÖ'cü hainlerle yeni pazarlıklar yapıldı yeni bir kirli plan hazırlandı. İşte o detaylar...
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