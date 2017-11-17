Yol Durumu

ABD Rıza Sarraf'ı neden tutukladı?

16 Kasım 2017, Perşembe
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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crbl crbl

abd dünyada yanlız kaldı ve yakındA yok olacaktır İNŞAALLAH.MAZLUMLARA ÇEKTİRDİKLERİNİ ÖDEYECEKLER.Buradab birşey çıkmaz ancak gündem oluşturabilirler.yeni operasyonlar için

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evet3
hayır0
cevapla 17.11.2017 09:30
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