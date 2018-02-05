Yol Durumu

ABD, PYD'ye yine silah gönderdi

05 Şubat 2018, Pazartesi
ABD ordusuna ait zırhlı güvenlik araçlarının bulunduğu büyük bir konvoyun, Kuzey Irak Kürt yönetimi kontrolündeki Fişhabur'dan Kamışlı'ya geçerek terör örgütü PYD'ye gönderildiği iddia edildi.
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