Haberler Web TV ABD polisinin ''Trump şeytan'' diyen şüpheliyi vurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı

ABD polisinin ''Trump şeytan'' diyen şüpheliyi vurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı

25.05.2019 11:52

ABD'de 2018 yılında, ''Trump şeytan'' diyerek elinde metal çubukla yürüyen şüpheli, polisler tarafından vurularak öldürülmüştü. O anların, görüntüsü ortaya çıktı.


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