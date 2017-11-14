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ABD polisinin işkence görüntüleri

14 Kasım 2017, Salı
ABD polisinin işkence görüntüleri sosyal medyada yayılıyor, Büyük tepki çeken skandal görüntüde, ABD polisi polis merkezi nezarethanesinde bir şüpheliye şok tapancası ile elektrik verip suçu kabul etmesi için işkence yapıyor.
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