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ABD polisinden gence ölümüne dayak! Dehşete düşüren anlar kamerada

21.05.2019 16:41

ABD’de polisin, gözaltına aldığı gence sert müdahalesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden olurken, olaya karışan polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı. Çevredeki bir kişi tarafından kayda alınan görüntülerde gencin, polis tarafından boğazının sıkıldığı, yumruklandığı ve yerde sürüklenerek götürüldüğü görülüyor.


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