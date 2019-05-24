ABD Ortadoğu'ya ek asker gönderiyor 24.05.2019 20:10

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığını açıkladı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali konuyla ilgili olarak canlı yayında detayları aktardı.