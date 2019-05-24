ABD Ortadoğu'ya ek asker gönderiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığını açıkladı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali konuyla ilgili olarak canlı yayında detayları aktardı.
ABD Ortadoğu'ya ek asker gönderiyor24.05.2019 20:10
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