ABD o görüntüleri paylaştı! Saniyede 3 km hızla... 11.09.2019 10:48

ABD Hava Kuvvetleri, roket kızağı testinde kızağın saniyede 3 kilometre hız kat ettiği görüntüler paylaştı. Ses hızından 8 kat daha hızlı olduğu söylenen hipersonik roket kızağın ancak yakınlaştırarak kameraya alınabildiği bildirildi. Roket kızağının Londra’dan New York’a 30 dakika gibi bir sürede ulaşabileceği bildirildi. Görüntü, “Yapabilirsen beni yakala” mesajıyla paylaşıldı.

Dünya ülkeleri her geçen gün yeni bir silah daha tanıtıyor. ABD Hava Kuvvetleri tarafından paylaşılan son görüntü de bunlardan biri oldu. ABD basını roket kızağı testinin videosunu son dakika bilgisi olarak paylaştı.ABD Hava Kuvvetleri, roket kızağı testinde kızağın saatte 10 bin 620 kilometre, saniyede yaklaşık 3 kilometre hız kat ettiği görüntüleri paylaştı.Test, New Mexico'da bulunan Holloman Hava Kuvvetleri Üssü'nde gerçekleştirildi.

SESTEN 8 KAT DAHA HIZLI

Ses hızından 8 kat daha hızlı olan hipersonik roket kızağın ancak yakınlaştırarak kameraya alınabildiği kaydedildi.

LONDRA'DAN NEW YORK'A 30 DAKİKA

Hipersonik roket kızağının Londra'dan New York'a 30 dakika gibi bir sürede ulaşabileceği bildirildi.

ABD HAVA KUVVETLERİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

ABD Hava Kuvvetleri tarafından yayınlanan videoda, kamera hızı yarıya düşürülerek roket kızağını hareket halinde görüntüleri daha net görüldü.

YAPABİLİRSEN BENİ YAKALA

Görüntü, ABD Hava Kuvvetleri tarafından "Yapabilirsen beni yakala"mesajıyla paylaşıldı.