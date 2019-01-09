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ABD medyası üzgün! 'Erdoğan Bolton’u azarladı'

09 Ocak 2019, Çarşamba

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısından yaptığı açıklamalarla Bolton'a yüklenirken randevu talebine "Gerek yok" şeklinde cevap verdi.


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