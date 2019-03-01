ABD, Ladin'in oğlunun başına 1 milyon dolar ödül koydu! 01.03.2019 14:48

ABD, öldürülen El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in oğlu ile ilgili paylaşılacak istihbarata bir milyon dolar ödül verileceğini açıkladı. Hamza Bin Ladin'in terörist örgütün liderliğinde öne çıkmaya başladığı da belirtildi.