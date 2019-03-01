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ABD, Ladin'in oğlunun başına 1 milyon dolar ödül koydu!

01.03.2019 14:48

ABD, öldürülen El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in oğlu ile ilgili paylaşılacak istihbarata bir milyon dolar ödül verileceğini açıkladı. Hamza Bin Ladin'in terörist örgütün liderliğinde öne çıkmaya başladığı da belirtildi.


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