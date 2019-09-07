Irak yönünden gelen ABD'nin gönderdiği öğrenilen yaklaşık 100 araçlık konvoy, Suriye’nin Kamışlı kentinden geçtiği sırada Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği görüntülendi07.09.2019 21:34
- ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği görüntülendi
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