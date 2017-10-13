Yol Durumu

ABD Konsolosluğundaki ikinci ajana abluka!

11 Ekim 2017, Çarşamba
Her şey ABD'nin İstanbul'daki başkonsolosluğunda görevli Metin Topuz'un tutuklanmasıyla başladı. Topuz'un ifadeleri üzerine polisler, FETÖ ile irtibatlı ikinci bir ajanın ismine daha ulaştı. İşte Zaman gazetesi abonesi olan o ajanın kimliği...
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları