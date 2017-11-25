Yol Durumu

"ABD kendisini Suriye denkleminden çıkardı"

24 Kasım 2017, Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik, ABD Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme haberinin gelmesi sonrası ABD-Türkiye ilişkilerini ve ABD'nin yanlış Suriye stratejisini yorumladı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları