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ABD ile vize krizi sona erdi!

28 Aralık 2017, Perşembe
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'yle yaşanan vize kriziyle ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Büyükelçilik randevu kısıtlamasını kaldırdı. A Haber Muhabiri Washington'dan son gelişmeleri canlı yayında aktardı.
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