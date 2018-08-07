ABD ile yapılan ön mutabakat sonrası Türkiye'yi neler bekliyor? 07 Ağustos 2018, Salı

Türkiye ile ABD arasında ön mütabakat sağlandı. A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner gerçekleştirilen ön mutabakatı değerlendirdi. Doğaner, ABD ile diplomatik kanalların açık olduğundan dolayı önümüzdeki günlerde dolar ve euro'da düşüş gözlemleneceğini söyledi.