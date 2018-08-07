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  • ABD ile yapılan ön mutabakat sonrası Türkiye'yi neler bekliyor?

ABD ile yapılan ön mutabakat sonrası Türkiye'yi neler bekliyor?

07 Ağustos 2018, Salı

Türkiye ile ABD arasında ön mütabakat sağlandı. A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner gerçekleştirilen ön mutabakatı değerlendirdi. Doğaner, ABD ile diplomatik kanalların açık olduğundan dolayı önümüzdeki günlerde dolar ve euro'da düşüş gözlemleneceğini söyledi.

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