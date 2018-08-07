Türkiye ile ABD arasında ön mütabakat sağlandı. A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner gerçekleştirilen ön mutabakatı değerlendirdi. Doğaner, ABD ile diplomatik kanalların açık olduğundan dolayı önümüzdeki günlerde dolar ve euro'da düşüş gözlemleneceğini söyledi.
ABD ile yapılan ön mutabakat sonrası Türkiye'yi neler bekliyor?07 Ağustos 2018, Salı
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