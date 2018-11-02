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ABD ile Türkiye arasındaki yatırım krizi sona erdi

02 Kasım 2018, Cuma

ABD Hazine Bakanlığı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında uygulanan yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. Türkiye de 2 ABD'li bakana yönelik yaptırımı kaldırdı. Bu karar sonrası bizi ne gibi gelişmeler bekliyor uzmanlar yorumladı.


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