ABD ile Türkiye arasındaki yatırım krizi sona erdi

ABD Hazine Bakanlığı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında uygulanan yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. Türkiye de 2 ABD'li bakana yönelik yaptırımı kaldırdı. Bu karar sonrası bizi ne gibi gelişmeler bekliyor uzmanlar yorumladı.
ABD ile Türkiye arasındaki yatırım krizi sona erdi02 Kasım 2018, Cuma
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