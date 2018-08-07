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ABD ile Türkiye arasında yapılan mutabakatın detayları

07 Ağustos 2018, Salı

Önceki gün ABD ile Türkiye arasında gerçekleşen ön mutabakatın ardından dolar ve euro'nun tansiyonu düştü. İşte mutabakatın detayları.

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