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ABD ile kritik görüşme bitti

08 Ağustos 2018, Çarşamba

Türk heyeti, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmeleri tamamladı

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