Türk heyeti, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmeleri tamamladı
ABD ile kritik görüşme bitti08 Ağustos 2018, Çarşamba
- ABD ile kritik görüşme bitti
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