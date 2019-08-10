Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa arasında İran krizi patlak verdi. Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u İran'a "karışık sinyaller" göndermekle suçladı. Trump sosyal medya paylaşımlarında Macron'a hitaben "kimsenin ABD adına konuşma yetkisi olmadığını" söyledi. Peki, krizin nedeni ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Gizem Adal Paris'ten aktardı.
ABD ile Fransa arasında İran krizi patlak verdi!10.08.2019 04:57
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