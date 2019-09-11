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ABD hipersonik roket kızağı test etti! Saniyede 3 km kat ediyor...

11.09.2019 00:30

ABD Hava Kuvvetleri, roket kızağı testinde kızağın saatte 10 bin 620 kilometre, saniyede yaklaşık 3 kilometre hız kat ettiği görüntüleri paylaştı.


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