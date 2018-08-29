"ABD halkının yarısı ekonomik krizde" 29 Ağustos 2018, Çarşamba

Son zamanlarda içeride yaşadığı sıkıntılar sebebiyle dibe vuran Trump, Türkiye başta olmak üzere diğer ülkelere yaptığı saldırılarla tepki çekmişti. ABD'de yapılan bir çalışma, Trump'ın politikalarının ABD halkını fakirleştirdiğini, halkın yarısının ekonomik sıkıntılar içerisinde boğulduğunu gözler önüne serdi.