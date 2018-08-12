ABD gerilimi sonrası kritik diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün "En büyük ticaret hacmine sahip olduğumuz Çin, Rusya, İran, Ukrayna gibi ülkelerle ticaretimizi milli para birimlerimiz üzerinden yürütmeye hazırlanıyoruz. Şayet Avrupa ülkeleri de dolar cenderesinden çıkmak istiyorlarsa onlarla da benzer bir sistemi kurmaya hazırız." açıklamasını yaptı. Bu bağlamda ABD ile yaptırım gerilim sürerken yeni haftada Ankara’da diplomasi trafiği yaşanacak. Önce Irak Başbakanı Haydar El İbadi, salı günü Türkiye’ye gelecek. Hemen ardından ise Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'da olacak. Gündemde ekonomik konular ve bölgedeki siyasi gelişmeler var.
ABD gerilimi sonrası kritik diplomasi trafiği12 Ağustos 2018, Pazar
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