ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford resmen itiraf etti! "PYD/PKK'yı eğitiyoruz" 06.09.2019 23:55

Dış İlişkiler Konseyinde düzenlenen panelde soruları yanıtlayan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, ABD'nin Suriye'nin kuzeyini tutmak için 50 bin ile 60 bin yerel güç eğitmesi gerektiğini ve şu anda bunun yarısı kadarını eğittiklerini söyledi.