ABD donanması UFO'ları ilk kez kabul etti, dünya büyük şokta 'Görüntülerin hepsi gerçek!'

Uzaylı var mı UFO'lar gerçek mi tartışmaları sürerken ABD'den yapılan açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü. Son zamanlarda sosyal medyada ortaya çıkan bir çok UFO görüntüsü de benzer şekilde tartışılıyor. Bu tartışmaların ardından ABD'den yapılan açıklama olay yarattı. Açıklama "UFO görüntülerinin gerçek olduğunu kabul etmemiz gerekir" yönünde oldu.

2017 yılının Aralık ayında ortaya çıkan bazı UFO görüntüleri çok konuşulmuş ve bu görüntüler New York Times gibi basın kuruluşları tarafından da yayınlanmıştı.

ABD Deniz Kuvvetleri, ilk kez internette dolaşan ve "UFO"lara (Tanımlanamayan Uçan Nesne) ait olduğu öne sürülen videoların gerçek olduğunu kabul etti.

Donanma sözcüsü Joe Gradisher gizliliği kaldırılmış üç askeri videodaki, çok hızlı hareket eden bu cisimleri "Tanımlanamayan Hava Fenomenleri" (Unidentified Aerial Phenomena -UAP) olarak tanımladı.

Amerikan özel araştırma şirketi "To The Stars Academy of Arts & Sciences" tarafından Aralık 2017 ve Mart 2018 tarihleri arasında yayımlanan bu görüntülerde gelişmiş kızıl ötesi sensörlerle tespit edilen cisimler görülüyor.

2004'te çekildiği belirtilen bir videoda sensörler bir hedefe kilitleniyor. Ancak hedefteki cisim hızla ekrandan kayboluyor ve sonra bir daha yeri tespit edilemiyor.

2015'te çekilen iki videoda ise gördükleri şeylerin ne olduğunu anlamaya çalışan savaş pilotlarının ses kayıtları yer alıyor.

İlk videoda pilotlardan biri şaşkınlık içinde diğerine "Bu s…. bir drone, dostum. Aman Tanrım. Rüzgâra karşı gidiyorlar. Şuna bak adamım" diyor.

'UÇUŞ GÜVENLİĞİMİZ TEHLİKEDE'

Sözcü Gradisher Amerikan CNN televizyonuna, "Tanımlanamayan Hava Fenomenleri" konusundaki şeffaflığın eğitim gören pilotları, hava sahasında pilotların güvenliğini tehdit eden "ihlalleri" rapor etmeye teşvik etme amaçlı olduğunu söyledi.

Gradisher, "Bu, tamamen eğitim sahalarımızda sık sık yaşanan UAP ihlalleriyle ilgili. Bu ihlaller uçuş güvenliği ve operasyonlarımızın emniyeti açısından tehdit oluşturuyor" dedi.

Sözcü, "Kamuya açık bu videolar, donanmamızın eğitim sahalarında yaşanan ihlallerin çok küçük bir kısmını yansıtıyor. Yıllar boyunca havacılarımız, videolardaki nesnelerin ne olduğuyla ilgili terminoloji ve teorilerle ilgili algı yüzünden bunları rapor etmedi" diye konuştu.

Gradisher, bu cisimlerin ne olduğunu anlamanın tek yolunun pilotlarının bunları rapor etmeye teşvik etmek olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'DE GÖRÜLEN UFO'LAR

Uzaylı var mı UFO'lar gerçek mi tartışmaları sürerken Sirius araştırma merkezi Türkiye'de son 3 ayda rekor düzeyde UFO görüldüğünü duyurdu. Açıklamaya göre UFO ihbarındaki artış bir anda fırladı ve ilk kez yüzde 60 gibi bir rakama yükseldi. UFO'ların en çok görüldüğü 30 ilin ve ilçelerin listesi de verildi. Yayınlanan fotoğraflar ise yok artık dedirtecek türden oldu.

56 GÖRÜNTÜ GERÇEK ÇIKTI

Sirius araştırma merkezine 01 Ağustos 2014 – 10 Kasım 2014 tarihleri arasındaki dönemde 2 bin 234 ihbar yapıldı. Bu ihbarlardan 392 tanesi digital fotoğraf veya video kameralarla kayda alınmış görüntülerden oluşuyor. Surius merkezi bu görüntülerin 336 tanesinin yanılsama olacağına karar verdi ancak içlerinden 56 tanesinin UFO olduğunu tespit ettiklerini duyurdu.

İSTANBUL'DAN TUZ GÖLÜNE

Sirius tarafından yayınlanan UFO fotoğrafları İstanbul'dan Tuz gölüne kadar bir çok ili kapsıyor. Özellikle Temmuz ve Ağustos ayında Bodrum'da rekor sayıdı UFO görüntüsü kayıtlara geçti. Bir görüntü var ki bunda UFO aracı olduğu sanılan cisim yolcu uçağının hemen üstünde görüntülendi.

EN ÇOK UFO GÖRÜLEN 30 İL VE İLÇELER

Surius merkezinin yaptığı açıklamaya göre son üç ayda UFO görüldü ihbarlarında patlama oldu. İlk kez yüzde 60 gibi yüksek bir sayıda ihbar yapıldı. UFO'ların görüldüğü iller Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar çok çeşitli. Bu illerin listesi de yayınlandı.

UFO GÖRÜLEN İLLER LİSTESİ

İstanbul ve çevresi, Antalya, Alanya, Adana, Bursa, Bozcaada, Samsun, Ankara, İzmir, Efes ve çevresi, Manisa, Afyon, Denizli, Kayseri, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Konya, Eskişehir, Safranbolu, Giresun, Kıbrıs, Kütahya, Adıyaman, Ağrı, Erzurum, Zonguldak, Ayvalık, İzmit, Yalova, Bolu, Çeşme, Bayburt, Balıkesir, Hatay, Sakarya, Tuz Gölü, Bodrum, Uşak, Şanlıurfa…

Geçtiğimiz yıl ABD Ulusal Ufo İhbar Merkezi'ne ülkenin Illinois eyaletinden 102 UFO ihbarı yapıldı.

ABD Ulusal Ufo İhbar Merkezi yapılan ihbarlardan en dikkat çekenleri sansürsüz olarak yayınladı.

Illinois eyaletinde yer alan Mattoon kentinde 13 Şubat 2018 günü yerel saatle 16:30'da, ismi açıklanamayan bir kişinin ihbarı şekilde verildi.

"Eşimle beraber geri dönüşüm kutularının önündeydik. Bulutlar krem gibi görünüyordu. O anları kameraya kaydetmek istedim. Görüntülerin daha sonra negatifini aldım ve ABD bayrağı ve su kulesi arasında siyah bir nokta olduğunu fark ettim"

"Görüntüyü biraz daha incelediğimde gökyüzünde üçgen biçiminde uçan bir nesne olduğunu fark ettim. Görüntülerin video versiyonları da bulunuyor. Videolar kesinlikle izlenmeli ve dikkate alınmalı"

Bir diğer dikkat çeken UFO ihbarı ise eyaletinde Pontoon Beach bölgesinde 17 Mayıs 2018 günü yapıldı.

"Hilal biçimi oluşturan üç nokta 20 saniye boyunca sarı ve turuncu renklerde görüldü. Noktalar bir süre sonra ayrıldı ve yalnızca bir nokta görülür oldu"

Scott Hava Kuvvetleri Üssü yakınlarında 19 Eylül 2018'de yapılan ihbar da oldukça dikkat çekiyor.

Olay sırasında evinde olduğunu belirten görgü tanığı, gökyüzünün doğusunda kırmızı ve beyaz ışık saçan bir nesne gördüğünü, parlak cismin bir süre sonra yere doğru yaklaştığını ve birden ortadan yok olduğunu belirtiyor.

21 Eylül'de Carbondale'de yapılan bir başka ihbarda ise şu ifadeler yer alıyor.

"University Mall Drive'ın doğusuna doğru gidiyordum ve posta ofisine yaklaştığımda hareket halinde bir nesne gördüm. Cismin hızı bir helikopter hızı kadardı. Fakat bu cisim helikopter değildi. Cisim hiçbir ses çıkarmıyor, penceresi bulunmuyor ve bilinen hiçbir uçan nesne ile ortak özellik taşımıyordu. Cisim bir süre sonra gözden kayboldu"

ABD Ulusal Ufo İhbar Merkezi'nin yayınladığı dikkat çeken ihbarlar ülkede çok sayıda kişinin dikkatini çekti.

ABD Ulusal Ufo İhbar Merkezi'nin 1974 yılından bu yana Illinois eyaletinde 3592 UFO ihbarı aldığı biliniyor.

Bu ihbarlardan birçoğunun insansız hava aracı olduğu belirtilirken, bir önceki sayfalarda bahsi geçen ihbarlar gibi bazı vakaların açıklanamadığı belirtiliyor.

ABD Ulusal Ufo İhbar Merkezi, internet sitesinde yayınladığı raporlar hakkında herkesi uyarıyor.

Kurum herkesin şüpheli gördüğü vakaları kendilerine bildirmesini istiyor.

GİZLİ BELGELER YAYINLANDI

ABD'nin 38 gizli projesinin üzerindeki gizem kalktı. ABD Defense Intelligence Agency'ye ait (Savunma İstihbarat Servisi) belgeler yayınlandı.Yayınlanan belgeler arasında UFO belgeleri de yer aldı. Söz konusu belgelerde ABD'nin lazer silahı, görünmezlik gibi projeler kapsamında milyonlarca dolar harcadığı ortaya çıktı.

Aynı belgelere göre, ABD'deki kurumlar UFO araştırmaları kapsamında 22 milyon dolar (Yaklaşık 120 milyon TL) harcadı.

Geçtiğimiz dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığının 2007-2012 yılları arasında bir UFO tanımlama programını fonladığı belirlenmişti.

UFO KARELERİNİN GİZEMİ ONLARCA YILDIR ÇÖZÜLEMİYOR

Onlarca yıldır tartışma konusu olan ve UFO'ların varlığını kanıtladığı iddia edilen fotoğrafların sırrı aradan geçen zamana rağmen hala çözülmüş değil.

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), geçtiğimiz aylarda 1950 ve 60'lı yıllarda ABD'de tavan yapan UFO gözlemlerinin arkasında "gizli uçak denemelerinin" yer aldığını belirtmişti.

CIA'den yapılan bu açıklamaya rağmen aralarında 1957 yılında Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü'nde görev yapan bir pilotun çektiği karenin de bulunduğu UFO fotoğrafları hala tartışmaların merkezinde yer alıyor.