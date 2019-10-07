Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyona ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Türkleri askeri olarak durdurmayacağız" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyona ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Türkleri askeri olarak durdurmayacağız" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.