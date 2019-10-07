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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması: Türkleri durdurmayacağız

07.10.2019 18:28

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyona ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Türkleri askeri olarak durdurmayacağız" ifadelerini kullandı.


Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyona ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Türkleri askeri olarak durdurmayacağız" ifadelerini kullandı.
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