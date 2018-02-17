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ABD Dışişleri Bakanı 'dan Münbiç ve açıklaması

16 Şubat 2018, Cuma
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Tillerson, Münbiç ve ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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