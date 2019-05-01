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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Venezuela açıklaması

01.05.2019 16:18

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Gerekirse Venezuela'ya askeri müdahale yaparız" açıklaması yaptı.


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