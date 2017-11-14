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ABD DEAŞ'lı teröristleri böyle kaçırdı

14 Kasım 2017, Salı
İngiliz yayın kuruluşu BBC, Rakka'da DEAŞ'lı teröristler ile PKK/PYD'nin gizli anlaşmasını deşifre eden özel bilgileri paylaştı. Görüntülerde DEAŞ'lı teröristlerin ABD tarafından tahliye edildiği görülüyor.
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