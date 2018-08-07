ABD Büyükelçiliği'nden Türkiye açıklaması 07 Ağustos 2018, Salı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, "Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Bir Amerikalı yetkilinin doların 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu haberi, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır"