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ABD Büyükelçiliği'nden Türkiye açıklaması

07 Ağustos 2018, Salı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, "Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Bir Amerikalı yetkilinin doların 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu haberi, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır"

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