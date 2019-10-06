Haberler Web TV ABD Büyükelçiliği’nden FETÖ’ye skandal destek! FETÖ militanı Ergun Babahan'ın Bahçeli’yi hedef alan tweetini beğendiler

ABD Büyükelçiliği’nden FETÖ’ye skandal destek! FETÖ militanı Ergun Babahan'ın Bahçeli’yi hedef alan tweetini beğendiler

06.10.2019 00:30

ABD Büyükelçiliği skandal bir olaya imza attı. FETÖ’nün azılı militanlarından firari Ergun Babahan’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aleyhinde attığı skandal tweet ABD Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabı tarafından beğenildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları