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ABD Büyükelçiliği tüm vize yasaklarını kaldırdı

28 Aralık 2017, Perşembe
ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada vize krizinin çözüldüğü belirtildi. Büyükelçilik, ilişkilerin Türk hükümeti tarafından güvencelere karşı gösterilen bağlılığa istinaden Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden, tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inandığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün A Haber canlı yayınına bağlanarak önemli değerlendirmelerde bulundu.
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