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ABD Başkanı Trump, İran'a ek yaptırımlar ön gören kararnameyi imzaladı

24.06.2019 19:37

ABD Başkanı Donald Trump İran'a ek yaptırımlar ön gören kararnameyi imzaladı. Trump kararın ardındaki en önemli nedeni olarak İran'ın geçtiğimiz günlerde ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesini gösterdi.


ABD Başkanı Donald Trump İran'a ek yaptırımlar ön gören kararnameyi imzaladı.

Trump kararın ardındaki en önemli nedeni olarak İran'ın geçtiğimiz günlerde ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesini gösterdi.

HAMANEY'İ HEDEF ALIYOR

Yaptırımlar İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i de hedef alıyor.

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