ABD Başkanı Trump açıkladı: Türkiye'ye karşı yaptırımların kaldırılması talimatını verdim 23.10.2019 19:07

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de son durumu değerlendirdi. Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Öte yandan Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Trump,"Başkan Erdoğan'a teşekkür ediyorum, ülkesi için doğru şeyi yapmayı başardı. Erdoğan ile kısa bir gelecekte görüşeceğiz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı.

Suriye'de son durumu değerlendiren Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

-Yaptırımların kalması emrini verdim.

-Kürtlere harika hizmet verdik, şimdi Suriye'den çıkıyoruz.

-Suriye'de çok az askerimiz kalacak.



-Suriye'de petrolü korumak için çok az askerimiz kalacak.

-Başkan Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var.

-Başkan Erdoğan'a teşekkür ediyorum, ülkesi için doğru şeyi yapmayı başardı.

-Başkan Erdoğan ile kısa bir gelecekte görüşeceğiz.