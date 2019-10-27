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ABD Başkanı Trump açıkladı: DEAŞ elebaşı Bağdadi öldürüldü

27.10.2019 18:46

ABD Başkanı Donald Trump gündeme dair canlı yayında açıklamalarda bulundu. Trump, dün "Çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırmış, DEAŞ terör örgütü elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edilmişti. Trump, "Bağdadi öldürüldü mü? sorusuna açıklık getrdi ve Bağdadi’nin Suriye’nin batısına düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği duyurdu. Trump, Bağdadi'nin 3 çocuğuyla birlikte yakalanmak üzereyken bulunduğu tünelde intihar ederek yaşamına son verdiğini ifade etti.


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