ABD Başkanı Trump açıkladı: DEAŞ elebaşı Bağdadi öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump gündeme dair canlı yayında açıklamalarda bulundu. Trump, dün "Çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırmış, DEAŞ terör örgütü elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edilmişti. Trump, "Bağdadi öldürüldü mü? sorusuna açıklık getrdi ve Bağdadi’nin Suriye’nin batısına düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği duyurdu. Trump, Bağdadi'nin 3 çocuğuyla birlikte yakalanmak üzereyken bulunduğu tünelde intihar ederek yaşamına son verdiğini ifade etti.
ABD Başkanı Trump açıkladı: DEAŞ elebaşı Bağdadi öldürüldü27.10.2019 18:46
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