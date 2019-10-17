ABD Başkanı Donald Trump’tan sosyal medyayı sallayan gaflar! 17.10.2019 15:36

Sık sık yaptığı gaflarla gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında yeni gaflara imza attı. Cumhurbaşkanı Mattarella'ya "mozarella" diyen Trump, iki ülke arasındaki ilişkinin de "Antik Roma'ya dayandığını" söyledi. Trump, ABD’nin tarihini Antik Roma’ya kadar uzatınca İtalyan tercümanı hayrete düşürdü.