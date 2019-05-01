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ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu

01.05.2019 14:36

ABD Başkanı Donald Trump'ın Temmuz ayı içerisinde Türkiye'ye gelerek temaslarda bulunacağı açıklandı. Trump'ın Türkiye'ye yapacağı bu kritik ziyareti A Haber canlı yayınında A Haber Muhabiri Levent Eke değerlendirdi. Eke kritik ziyaretle ilgili bilgiler verirken, masadaki konularla ilgili değerlendirmelerde de bulundu.


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