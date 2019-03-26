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ABD Başkanı Donald Trump: İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki hakimiyetini tanıdım

26.03.2019 10:15

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile basın toplantısı düzenledi. Trump, toplantının ardından ABD'nin Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu kabul eden skandal kararnameyi imzaladı. Trump, "İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki hakimiyetini tanıdım." açıklamasında bulundu.


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