ABD Başkanı Donald Trump hayaline kavuştu! Askeri tanklar Washington sokaklarında (Video) 03.07.2019 10:48

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nü tanklarla kutlayacak. Trump’ın ‘Salute to America’ etkinliğinde boy gösterecek olan zırhlı araçlar, konuşlanacak ancak altyapı endişeleri nedeniyle geçit yapmayacak. Trump ayrıca, Hava Kuvvetleri’ne ait F-35 ve F-22 savaş uçaklarının da etkinlik boyunca başkent semalarında uçması talimatı verdi.

2017'de Fransa'nın Bastille Günü'ndeki askeri geçit törenine katılan Başkan Donald Trump, benzer bir tank geçişini ABD'nin bağımsızlık günü kutlamalarında düzenlemek istediğini son iki yıldır dile getiriyordu. Trump'ın bu dileği sonunda kısmen de olsa gerçekleşecek.

Donald Trump bugün Twitter hesabından, ''Washington'da 'Amerika'ya Selam'da 4 Temmuz kutlaması büyük olacak. Savunma Bakanlığı ve askeri liderlerimiz bunu yapmaktan ve Amerikan halkına dünyanın en gelişmiş, en güçlü askeri gücümüzü gösterecekleri için çok heyecanlı. İnanılmaz hava gösterileri ve bugüne kadarki en büyük hava fişek gösterisi olacak'' sözleriyle mutluluğunu paylaştı.